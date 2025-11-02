Scossa di terremoto nella notte, di magnitudo 3.3, al largo del litorale romano

Forse in pochi del nostro comprensorio se ne saranno accorti, ma una scossa di terremoto è stata registrata ieri sera, alle 22:47, in provincia di Roma, al largo della costa laziale.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’epicentro in mare con magnitudo ML 3.3, tra Pomezia e Anzio, a una profondità di circa 5 km.

Secondo le cronache locali, e i post social, la scossa è stata avvertita lungo il litorale, in particolare tra Anzio e Nettuno. Ma anche in alcune zone a sud di Roma e dell’area dei Castelli Romani. Sui post social di quelle zone, ci sono state numerose le segnalazioni per tremori di breve durata. Soprattutto da parte di chi abita nei piani alti,

Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Neanche di lieve entità.