Share Pin 2 Condivisioni

Appuntamento a partire da questo pomeriggio alle 17 con la visita guidata alla Banditaccia

Cerveteri: al via i festeggiamenti per San Michele Arcangelo –

La città etrusca celebra il suo Santo Patrono: San Michele Arcangelo.

Cerveteri: al via i festeggiamenti per San Michele Arcangelo

E lo fa con un programma ricco di iniziative, tutte nel rispetto delle norme anti covid. E per rendere possibile la riuscita dell’evento e del rispetto delle regole sarà obbligatoria la prenotazione agli eventi così da riuscire a contingentare gli ingressi.

Per prenotare il proprio posto agli spettacoli o la propria partecipazione alle visite guidate, inviare un messaggio WhatsApp al 3534107535 o scrivendo a [email protected] La prenotazione è obbligatoria.

Si parte oggi alle 17 con la visita guidata del centro storico e della Chiesa San Michele Arcangelo.

Alle 18 “Tango – Musica e danza con il Namaste Ensemble”.

Domani alle 10.30 è invece in programma la visita guidata alla Banditaccia, mentre alle 11 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Alle 16 appuntamento imperdibile per i più piccoli, con uno spettacolo di narrazione. Alle 17 la Santa Messa all’oratorio San Michele, mentre alle 18:30 in Piazza Santa Maria sale in scena Ascanio Celestini.

Domenica alle 10:30 visita guidata alla Necropoli.

Chiuderanno il programma alle 17:30 la benedizione della Città dal belvedere della Rocca Antica, trasmessa in diretta streaming, la celebrazione della Santa Messa e alle 19:30, nel centro storico di Cerveteri l’esibizione del gruppo bandistico caerite del maestro Augusto Travagliati.

Tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Il pubblico presente sarà assistito dal personale incaricato che fornirà tutte le informazioni.

(torna a baraondanews)