Cerveteri, al via da domani il Jazz Festival con Reinaldo Santiago e Fabrizio Bosso

“Il grande jazz sarà il protagonista del mese di luglio a Cerveteri. In questa prima estate post lockdown, tra le difficoltà e le limitazioni varie che il momento attuale richiede, abbiamo scelto un programma di qualità e grandi musicisti. Ad inaugurare il cartellone, sarà il Reinaldo Santiago Trio, un ensemble guidato dal percussionista brasiliano cittadino di lungo corso della nostra Città Reinaldo, che per l’occasione sarà accompagnato dal trombettista Fabrizio Bosso, famoso a livello internazionale per le sue numerose partecipazioni e collaborazioni”.

Così Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, presenta il programma dell’Estate Caerite 2020, al via domani, venerdì 10 luglio all’interno del Parco della Legnara, polmone verde del Centro Storico etrusco.

“Reinaldo Santiago, Domenico Sanna e Francesco Puglisi, questi tre straordinari musicisti ci regaleranno una serata emozionante all’insegna del jazz più sopraffino, un viaggio di note, racconti, storie e grandi brani – ha detto l’Assessora Battafarano – con loro, avremo l’onore di vedersi esibire sul palco della nostra città un big della musica internazionale come Fabrizio Bosso. Il Jazz sarà protagonista anche nelle prossime settimane, con il MAT TRIO, Simone Alessandrini e la Original Saxie Band, pregiato ottetto di fiati guidato dal Maestro Attilio Berni, che al suo interno annovera artisti del calibro di Michael Supnick e Alberto Botta, oltre al Maestro Augusto Travagliati, già direttore del Gruppo Bandistico Caerite”.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ed avranno inizio alle ore 21:30.