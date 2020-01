Cerveteri, al Granarone il M° Augusto Travagliati e i rarissimi Sax di Attilio Berni

Condividi Pin 4 Condivisioni

La sera dell’Epifania la Original Saxie Band in concerto, un viaggio nella storia del grande Jazz

Dall’energia delle radici del jazz alle metamorfosi dello strumento principe degli anni ruggenti del jazz, il saxofono.

Protagonista il giorno dell’Epifania all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, la Original Saxie Band, un ensemble di straordinari e sopraffini musicisti, che si esibiranno in un travolgente repertorio congegnato sull’onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing dell’epoca del proibizionismo.

Ad esibirsi musicisti conosciuti ed apprezzati del territorio: il M° Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band, il M° Attilio Berni, riconosciuto universalmente come il più grande collezionista al mondo di sassofoni che dal settembre scorso hanno trovato “casa” nel meraviglioso Museo del Saxofono, il giovanissimo Giovanni Cicchirillo, talento prodigio della batteria e suo padre Alessandro Cicchirillo alla tuba.

Completano il gruppo, Pietro Crescimbeni alla tromba, Alessandro Crispolti al pianoforte, Nicola Fumarola al trombone e la meravigliosa voce di Francesca Mencaroni.

“Un appuntamento musicale straordinario, con artisti favolosi già noti al pubblico della nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – il concerto della Original Saxie Band è una delle punte di diamante dell’offerta musicale del programma del nostro Natale Caerite. Sarà un viaggio in musica, sarà come trascorrere un pomeriggio tra le città del grande Jazz mondiale, da New Orleans a Chicago, da Kansas City a New York. Ad impreziosire ancor di più questa serata fantastica, ci penserà il Maestro Attilio Berni, che porterà con se alcuni dei rarissimi e preziosissimi sassofoni appartenenti alla sua collezione. Dal minuscolo soprillo di soli 32centimetri al mitico Conn O-Sax al saxofono a coulisse e molti altri ancora”.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio alle ore 21:00. Ingresso gratuito.