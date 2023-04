Cerveteri ad un passo dalla storia, la formazione di basket della RIM sabato può raggiungere la serie C Unica

Serie C unica, in partenza bus e auto: saranno un centinaio i tifosi verde azzurri al seguito, tra loro anche il sindaco Gubetti

Per la formazione cerveterana è arrivato il momento di concentrarsi sulla sfida, su una gara che vale una stagione. Parroccini e compagni sanno bene di non avere vita facile, contro i colleferrini, sono chiamati a non abbassare la guardia, visto che è un match che richiede massima attenzione. Sabato a Colleferro, infatti, la RIM Cerveteri può scrivere la storia, guadagnandosi la serie C Unica.

Vincere sabato vorrebbe dire raggiungere un traguardo storico, mai tagliato fino a oggi. Ci sta riuscendo una squadra a costo zero, nella quale si gioca per passione e amore. E il sogno di salire nella C Unica, l’attuale C Gold, sta diventando realtà.

“Abbiamo fatto un campionato straordinario – ha detto coach Russo – si avvicina la seconda vittoria in un anno, direi un traguardo sul quale in pochi ci avrebbero scommesso”.

Un pullman gratuito partirà da Cerveteri, oltre a tante auto che si metteranno in viaggio sull’autostrada del Sole. Saranno circa un centinaio i sostenitori verde azzurri e con loro, ad accompagnarli, anche il sindaco Elena Gubetti e il presidente della commissione sport Gianluca Paolacci.