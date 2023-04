“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” ad Anguillara: dal 22 aprile al 10 giugno la stagione di primavera

“Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini”: 12 appuntamenti di arte musicale in dialogo a Palazzo Orsini, dimora cinquecentesca

Dodici concerti per un evento unico mirato a valorizzare la dimora storica del Palazzo Baronale Orsini di Anguillara e i suoi Giardini del Torrione. L’evento “Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini” in programma dal 22 aprile al 10 giugno è organizzato e cofinanziato dalla Città di Anguillara Sabazia, con la promozione e realizzazione coadiuvata dalla locale ProLoco.



Il Festival si avvale del contributo della Regione Lazio ai sensi dell’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio – enti locali di cui all’art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – enti di gestione delle aree naturali protette – enti pubblici regionali che operino per favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Regione – organi ed istituti del Ministero della Cultura competenti in materia.



Una vera e propria stagione di primavera, che porta sonorità molteplici e diverse nelle logge affrescate del Palazzo Baronale Orsini – dove sono celebrate le gesta del nobile Gentil Virginio Orsini – e nei Giardini del Torrione racchiusi tra le imponenti mura di epoca rinascimentale con uno spettacolare affaccio sul lago di Bracciano.



Prestigiosa la direzione artistica affidata all’esperienza di Amarilli Nizza, soprano di fama internazionale e presidente della “Claudia Biadi Music Academy”, che alterna la sua attività musicale in teatri italiani ed esteri all’organizzazione di appuntamenti musicali, alcuni dei quali inediti.



Il progetto nasce da un’idea di Federico Buonarroti, di recente scomparso, che ne è stato l’ispiratore, all’insegna delle contaminazioni e delle condivisioni culturali ed artistiche.



La manifestazione propone un viaggio attraverso espressioni musicali che includono la musica classica e lirica, il jazz, la musica da cinema e la musica elettronica.



Moltissimi gli artisti impegnati nel progetto musicale, selezionato dalla Regione Lazio in considerazione sia del prestigio degli spazi, inseriti a pieno titolo tra le dimore storiche del Lazio, sia della originalità della proposta culturale. Ai musicisti e ai cantanti si affiancano valenti danzatori di tango argentino che andranno ad arricchire gli appuntamenti musicali.

“Pensiamo che il cartellone dei concerti – sottolinea il direttore artistico Amarilli Nizza – possa rispondere alle esigenze di un pubblico variegato. Ogni appuntamento musicale è pensato come un unicum e coinvolge artisti di livello. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti di poter avvalerci di spazi di sicura bellezza ricchi di storia, oltre che di un indiscutibile valore aggiunto dato dal panorama sullo splendido lago di Bracciano. L’intero progetto per arricchire con vita ed emozioni gli spazi storici identitari del territorio”.



Soddisfazione arriva anche dal sindaco di Anguillara avvocato Angelo Pizzigallo. “Si tratta di un progetto importante che giustamente ha riscosso il plauso della Regione Lazio. Si valorizza un patrimonio culturale unico come il nostro e si dà il giusto riconoscimento alla cultura musicale che sul territorio annovera musicisti di grande successo. La primavera porterà con sé quest’anno ad Anguillara tanta buona musica, una proposta che ci auguriamo cittadini e turisti sappiano apprezzare”.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. In considerazione dei posti limitati per i concerti in programma alla Sala della Loggia del Palazzo Baronale è necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected]

Il programma

“Recital Vissi D’Arte” del soprano Amarilli Nizza accompagnata al pianoforte dal Maestro Massimiliano Tisano, presso il Palazzo Baronale. Sabato 22 Aprile ore 18.30. Appuntamento esclusivamente ad invito. Musiche di Puccini, Bellini e Catalani.



“Concerto di Fisarmonica Classica” del Maestro Umberto Turchi presso il Palazzo Baronale.



Domenica 29 Aprile ore 17.00. Replica ore 18 e 19





“Recital pianistico” del Maestro Massimiliano Tisano presso il Palazzo Baronale.



Sabato 30 Aprile ore 17.00. Replica ore 18 e 19. Musiche di Bach, Chopin, Gershwin, Morricone.



“Duo Cum Corde”.



Canto e chitarra dei Maestri Stefano Osbat e Agazio Tedesco. La grande tradizione melodica europea delle arie da camera da Bellini a Schubert, presso il Palazzo Baronale.



Sabato 6 Maggio ore 17.00. Replica ore 18 e 19



“The Cinema Show Quartet” presso I Giardini del Torrione. Domenica 7 Maggio ore 20.30. Musiche di Bacalov, Cipriani, Trovaioli, Morricone e musiche dei Pink Floyd, Genesis, Jethro Tull rivisitate in chiave jazz.



“Concerto di Arpa Classica” del Maestro Barbara Scarselli, presso il Palazzo Baronale.



Domenica 14 Maggio ore 17.00. Replica ore 18 e 19. Musiche di M. Glinka-Notturno.



“Non Solo Klezmer” eseguito dai Maestri Mark Hamlyn e Massimo Bartoletti con i loro ospiti, presso i Giardini del Torrione. Sabato 20 Maggio ore 20.30. Musiche di Weill, Gershwin, Bernstein e Berlin.



“A Trip To The Moon” Viaggio musicale di suoni e immagini scritto ed eseguito dai “Billi Brass Quintet”, presso i Giardini del Torrione. Sabato 27 Maggio ore 20.30. Musiche di Short, Williams, Miller, Mancini, Piovani, Morrison e Bartoletti.



Concerto di Pianoforte “Jarret Atmoshere” del Maestro Massimiliano Tisano su musiche di Keith Jarrett, presso i Giardini del Torrione. Sabato 3 Giugno ore 19.



“Concerto per Musiche di Tango Argentino” del Centro Culturale Argentino “CulturTango” presso i Giardini del Torrione patrocinato dall’Ambasciata Argentina in Italia. Domenica 4 Giugno ore 19.00. Il programma si muove dai grandi compositori classici come Bach e Chopin al jazz di Gershwin, attraversa il ragtime di Scott Joplin e termina con il tango di Astor Piazzolla e le melodie eterne di Ennio Morricone.



“Concerto di Musica d’Ambiente Elettronica” del Maestro Enrico Cosimi presso I Giardini del Torrione. Sabato 10 Giugno ore 20.





“Concerto Elettronico di Musica d’Atmosfera” del gruppo “Jackhill, Tiresia e Motja Live Electronics”. Sabato 10 Giugno ore 21.