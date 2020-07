Condividi Pin 0 Condivisioni

Fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Cerveteri, a fuoco sterpaglie in località San Martino

In giornata un incendio è divampato a Cerveteri in località San Martino (via Corrado da Magonza) ed ha interessato delle sterpaglie in un campo incolto. Un residente ha subito allertato i vigili del fuoco che in poco tempo si sono portati sul posto ed hanno spento le fiamme.

La tempestività nel’lallertare i soccorsi è valsa ad evitare che l’incendio si propagasse ai terreni adiacenti.