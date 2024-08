L’Orchestra delle Cento Città celebra il compositore a 100 anni dalla morte

In occasione dei cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi, Cerveteri gli rende omaggio con una serata straordinaria che vedrà protagonista l’Orchestra delle Cento Città in Musica, sotto la direzione del Maestro Francesco Traversi. La direzione artistica è affidata a Eugenio Falanga, mentre l’organizzazione dell’evento è di Renzo Renzi.

Giovedì 15 agosto, serata di Ferragosto, alle ore 21:30, in Piazza Santa Maria andrà in scena “Puccini, il Centenario – l’amore, la musica, il teatro”, un viaggio tra curiosità, storie e aneddoti sulla vita non soltanto musicale del genio artistico di Puccini, che per l’occasione saranno narrate dalla voce di Giacomo Rinaldi. A rendere ancor più magica l’atmosfera, i soprani Nunzia De Falco e Lada Kyssy e i Tenori Nicola Straniero e Gianluca Zampieri. L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino a capienza massima.

Cerveteri, a ferragosto in piazza Santa Maria omaggio a Giacomo Puccini

“Tra Cerveteri e l’Orchestra delle Cento Città in Musica c’è oramai un rapporto di collaborazione che prosegue da tantissimi anni – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – questi straordinari musicisti e musiciste eseguiranno i brani delle opere più famose di Puccini, quelle arie da sempre considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, come ‘La Bohème’, la ‘Tosca’, ‘Madama Butterfly’ e la ‘Turandot’. Gli appuntamenti estivi con la musica classica sono sempre estremamente attesi a Cerveteri ed in particolar modo quelli con protagonista l’Orchestra delle Cento Città, proprio a testimonianza dell’altissima qualità dei musicisti e della proposta artistica e culturale che è in grado di offrire”.

“Altro aspetto che mi fa piacere sottolineare – aggiunge il Vicesindaco Federica Battafarano – è la presenza all’interno dello spettacolo di Ferragosto di diversi artisti di Cerveteri, tra cui il Maestro Augusto Travagliati, vera istituzione all’interno della nostra città nella promozione e nell’insegnamento della musica, Michele e Lorenzo Muscolino, anche loro di Cerveteri e Corrado Stocchi di Ladispoli. Oltre a loro, sarà protagonista anche un cittadino storico di Cerveteri, Giacomo Rinaldi, che narrerà alcuni momenti della vita di Puccini. Un motivo in più dunque, per trascorrere una serata all’insegna dell’arte in una cornice unica come quella di Piazza Santa Maria”.

Come consuetudine, l’appuntamento con Cento Città in Musica, riceve numerosi sponsor e patrocini, tra cui quello estremamente prestigioso del Ministero della Cultura.