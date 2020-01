Condividi Pin 1 Condivisioni

”Cervelli in fuga. Tre milioni di investimenti per farli tornare nel Lazio”

Ogni anno tantissimi giovani emigrano all’estero per trovare un’opportunità lavorativa. Così va disperso un patrimonio di inestimabile valore. Ecco perché la Regione Lazio nell’ultimo bilancio ha investito 3 milioni di euro per convincere questi giovani a tornare e investire su loro stessi a casa loro, nel Lazio.

Il primo si chiama ‘Impresa formativa’ ed è destinato a giovani, attualmente disoccupati, che hanno partecipato al progetto formativo ‘Torno Subito’. Si tratta di incentivi a fondo perduto per avviare una nuova impresa.

Il secondo invece prevede bonus occupazionali per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani che hanno partecipato al progetto formativo ‘Torno Subito’ attualmente disoccupati.

Il Lazio ormai da diversi anni ha invertito la marcia. Pur con tutte le difficoltà che la nostra economia vive, siamo in cima a tutte le classifiche italiane. Siamo la Regione che cresce di più, quella che ha il miglior trend occupazionale e quella che ha il maggior numero di nuove imprese, soprattutto femminili, nate.

Con questo progetto vogliamo non solo valorizzare i giovani che sono andati a studiare all’estero con il piano regionale ‘Torno Subito’, ma soprattutto convincerli a utilizzare quelle competenze nella loro terra, creando così occupazione e dando maggiore vivacità a una economia che grazie a questi incentivi ha fatto del Lazio ormai una Regione modello in Italia.

Invito tutti i giovani e tutte le imprese interessate a partecipare a questi avvisi pubblici che sono in corso per non perdere una importante opportunità.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano