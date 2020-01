Condividi Pin 1 Condivisioni

La preside Vincenza La Rosa: “Avvisati immediatamente i tecnici. Situazione sotto controllo”

Ladispoli, guasto all’impianto di riscaldamento all’Istituto Alberghiero

In relazione a quanto riferito da alcune testate locali in merito al funzionamento degli impianti di riscaldamento dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa comunica di aver attivato immediatamente i contatti con gli Enti preposti e con la Ditta Engie, appaltata da Città Metropolitana di Roma Capitale.

“I tecnici sono al lavoro da ieri e stanno provvedendo ai necessari controlli delle centraline per riportare il sistema alla massima efficacia ed efficienza termica. Il personale scolastico non ha accesso al vano caldaia, per evidenti motivi di sicurezza”.

Questa mattina, alle 12, alla presenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente del Consiglio di Istituto Cosimo Santoro e del Rappresentante degli Studenti Daniele Paoletti, è stato effettuato un sopralluogo in tutti gli ambienti scolastici ai vari piani dell’edificio di via Federici e sono stati svolti ulteriori controlli dal Geom. Luigi Paoletti, Responsabile Manutenzione dell’Amministrazione Provinciale Area Nord, accompagnato dal tecnico della Ditta ENGIE: “Si è verificato un guasto al timer, che è stato prontamente sostituito. – ha affermato – L’impianto di riscaldamento è attualmente funzionante secondo l’orario stabilito dalle disposizioni normative per gli ambienti scolastici”.

“Vogliamo garantire ai nostri studenti e docenti le condizioni ottimali per poter svolgere al meglio tutte le attività didattiche. Per la giornata di domani – ha comunicato la Dirigente Scolastica – l’accesso alla scuola da parte di tutti gli allievi rispetterà un posticipo orario per consentire lo svolgimento di ulteriori controlli e il raggiungimento dei livelli termici prescritti dalla normativa per la climatizzazione invernale”.