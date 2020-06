Condividi Pin 0 Condivisioni

Sono tre le rotture sulle tubature. Sospeso per permettere la riparazione.

Cerenova, servizio irriguo momentaneamente interrotto – la nota dell’amministrazione:

L’amministrazione comunale di Cerveteri in merito al servizio irriguo nella Frazione di Cerenova rende noto che a causa di tre importanti rotture alle tubature in tre zone distinte della Frazione, al fine di consentire gli interventi di riparazione, si è reso necessario interrompere momentaneamente il flusso dell’acqua. Nelle prossime ore sarà possibile fornire maggiori dettagli sui tempi di rientro in funzione.