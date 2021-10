L’uomo in stato confusionale è stato prima soccorso dai passanti. Sul posto anche i sanitari del 118 e la Polizia locale.

Cerenova: inciampa per strada nelle sconnessioni delle radici, anziano soccorso –

Stava camminando per la frazione di Cerenova quando per una sconnessione in strada, causata dalle radici di un pino, è caduto a viso in avanti. Attimi di paura questa mattina nella frazione di Cerenova.

Secondo il racconto del responsabile del Comitato di zona, l’anziano, in stato confusionale, dolorante e sanguinante, è stato subito soccorso dai passanti.

Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 e la Polizia locale. I sanitari hanno prestato le cure del caso, mentre gli agenti della municipale hanno effettuato i rilievi del caso.

“Come in quasi tutta Cerenova – scrive Enzo Musard – nel punto dove è avvenuto l’incidente (nei pressi del centro commerciale in via Angelucci, ndr) non esiste un marciapiede e, per attraversare quello è un percorso obbligato”.

“Sono anni che segnaliamo lo stato di pericolosità della viabilità, con strade sconnesse, incroci pericolosi e senza protezioni pedonali e la segnaletica quasi ovunque un ricordo lontano. Ma davvero per sollecitare l’attenzione di chi ci amministra a questi pericoli dobbiamo bloccare il traffico sulla via Aurelia?”