Cerenova e Campo di Mare al voto: il Comitato di Zona rinnova le cariche

MARINA DI CERVETERI – Sabato 30 maggio, alle ore 10:00, presso la sala interna del Bar Millenium in viale Fregene 92 a Cerenova, si terrà l’assemblea periodica dei soci del Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare. L’incontro, indetto dal Presidente Col. G.A.(r) Enzo Musardo, rappresenta un momento fondamentale per la vita associativa del territorio.

L’ordine del giorno prevede l’esposizione della relazione del Presidente e, a seguire, l’apertura del seggio per il rinnovo delle cariche sociali, con l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Comitato, espressione dell’Associazione “Ad Maiora Semper”, è da anni un punto di riferimento per l’impegno civico e la promozione sociale. Tra i suoi compiti principali spicca il progetto di “Sicurezza urbana di Vicinato”, che coinvolge circa 300 cittadini in una rete attiva di segnalazione per la tutela del decoro urbano, dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

All’evento sono stati invitati la stampa, l’intera comunità locale, la Sindaca di Cerveteri e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile