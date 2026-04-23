Cerveteri, il dg Gnazi plaude i tifosi: “Mai abbandonati, sono il nostro dodicesimo uomo”

Dopo la vittoria di domenica torna l’entusiasmo in casa verdeazzurra. Il Direttore Generale ringrazia la tifoseria e gli ultras per il sostegno costante.

CERVETERI – È tornato l’entusiasmo in casa verdeazzurra, la vittoria di domenica ha sicuramente dato più forza e coraggio a giocatori e tifoseria. Il direttore generale, Valerio Maria Gnazi, si è congratulato con la tifoseria, rimarcandone affetto e passione.

“Non ci hanno mai abbandonati, anche quando meritavamo di essere contestati, hanno cercato di non accentuare la situazione difficile. Cerveteri ha fame di risultati, quindi è facile percepire uno stato di delusione. Invece devo dire che ci hanno aiuto, quindi vorrei ringraziarli, in particolare gli ultras, presenti e calorosi”.

Si pensa già a domenica prossima: sulla strada dei Cervi c’è il Duepigreco, formazione malconcia che spera nel play out, ma il Cerveteri potrà contare ancora una volta sul calore del suo “dodicesimo uomo” per dare continuità ai risultati.