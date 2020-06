Condividi Pin 13 Condivisioni

Residenti rimasti senza elettricità per alcune ore

Cerenova, contatori elettrici in corto circuito. Fiamme domate dai VVF

Alle ore 13.00 circa di oggi, giovedì 11 giugno, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti a Cerenova, in via delle Aralie, per un incendio ai contatori elettrici, andati in corto circuito durante il forte temporale che si è abbattuto sul litorale romano.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i VVF, i quali hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona.

Giunto sul posto anche il personale Enel che ha provveduto al ripristino dei contatori e delle linee elettriche.