Cerenova, chiudono i dog park per disinfestazione

Le aree cani interessate sono quella di viale Campo di Mare e via Fiesole

Chiudono per disinfestazione i dog park di viale Campo di Mare e via Fiesole a Cerenova.

Le aree saranno chiuse, come spiegato dalla Multiservizi Caerite, il 27 maggio.

Il prodotto utilizzato per la disinfestazione contro organismi parassiti e patogeni come zanzare, pulci e zecche, è innocuo per persone e animali domestici.

La chiusura è finalizzata, insieme al taglio dell’erba e alla pulizia, ad ottimizzare il risultato dell’intervento.

L’apertura delle aree cani è prevista per sabato 30 maggio.