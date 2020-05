Condividi Pin 1 Condivisioni

Trovate siringhe sull’arenile, a pochi passi da dove stavano sostando alcuni bagnanti

Nature Education bonifica la spiaggia del Porto di Santa Marinella

Nature Education bonifica la spiaggia del Porto di Santa Marinella –

C’erano anche delle siringhe tra i rifiuti rimossi ieri dalla spiaggia al Porto di Santa Marinella da parte dei volontari di Nature Education.

“Nella spiaggia – raccontano i volontari – erano presenti diverse persone che sostavano sulla spiaggia”.

“Essendo tutti distanziati e con le dovute precauzioni, i bagnanti erano tranquilli, fino al momento in cui abbiamo cominciato a trovare siringhe e aghi nelle loro strette vicinanze e, non sentendosi più al sicuro, hanno preferito andarsene”.

E i volontari puntano i riflettori sull’importanza delle iniziative promosse: “Le nostre giornate ecologiche – hanno infatti spiegato – sono importanti non solo per l’ambiente e gli animali, ma anche per i bambini e i loro genitori, i quali vorrebbero rilassarsi e divertirsi senza doversi preoccupare dei rifiuti nocivi per la loro salute”.