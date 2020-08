Cerenova, Birò ospita tre grandi eventi musicali

Condividi Pin 0 Condivisioni

Tre live di qualità a Marina di Cerveteri ospitati ad Agosto sulla verde terrazza all’aperto: Trio Birò, Zooma Zooma e Frutti di Mario in concerto. Ingresso su prenotazione.

Cerenova, Birò Pasticceria & Bistrò ospita tre eccellenti live il 9, 10 e 14 Agosto: Trio Birò, Zooma Zooma e Frutti di Mario. Indispensabile prenotare, in linea con le recenti normative (info e prenotazioni: 370.11.27.994).

Ingresso con Apericena completo in due varianti: Terra e Mare.

Il Birò Pasticceria & Bistrò è già famoso nel territorio per i suoi apericena particolarmente ricchi. In occasione di questi tre eventi musicali ha aggiunto un ulteriore tocco di gusto che non tradiranno le aspettative. Oltre alle scelte gastronomiche, un completo assortimento di drink, centrifughe, cocktail, birre, vini e bollicine.

Non mancano, ovviamente, la pasticceria fresca del Birò, locale già famoso anche per la produzione propria di ogni genere di dolce: dalle torte, alle crostate, alla pasticceria mignon, alla pasticceria secca, e poi ancora decine e decine di specialità salate. Sarebbe impossibile fare un elenco esaustivo.

Anche questa estate, nonostante le tante difficoltà che la pandemia ha arrecato alle attività commerciali, il Birò ha voluto confermare il piacere di organizzare delle belle serate musicali, sempre con un certo gusto nella scelta degli artisti. Domenica 9, Lunedì 10 e Venerdì 14 Agosto è assolutamente consigliato non prendere altri impegni.







Domenica 9 Agosto. Il Trio Birò (qui la curiosità è d’obbligo: il nome della band nasce proprio ai tavoli del Birò, qualche anno fa…) è un terzetto di musicisti estremamente precisi. Un suono caldo che spazia moltissimo dal soul al blues passando per il rock e il pop. Da ascoltare assolutamente: la voce di Arianna fa innamorare!

Lunedì 10 Agosto. Zooma Zooma, un quintetto di musicisti con la passione per lo swing… e tutto il colore di questo genere musicale che sa sempre divertire. Una serata in cui chiunque, persino il più duro dei duri, si troverà a battere il tempo con i piedi e con le mani. Divertimento 100%.

Venerdì 14 Agosto. I Frutti di Mario, band storica del territorio (e non solo) in una formazione colladautissima e un repertorio immenso: dai super classici, ai super moderni. rock’n’roll, pop, soul, reggae… Si balla, si canta, si ascolta, si ride: non manca niente. La richiesta del bis è assicurata.





Birò Pasticceria & Bistrot è a Cerenova, Via Oriolo 3/ H, Cerveteri (RM).

Info e prenotazioni: 370.11.27.994

