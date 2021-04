Share Pin 7 Condivisioni

Il piccolo Loco l’ha rischiata grossa tra le strade della città prima di essere salvato

Cerenova, avventura a lieto fine per un pappagallo smarrito –

Avventura finita bene per Loco, pappagallino in vena di avventura per le strade di Cerenova, salvato e consegnato, per sua fortuna, alle Guardie ecozoofile Fare Ambiente.

“Questo giovane Calopsite di tre mesi, di nome Loco per l’appunto, è stato fortunatamente ritrovato da una coppia di cittadini che hanno posto fine alla sua avventura in stile film d’animazione Disney”.

Lo hanno scritto le Guardie nella loro pagina Facebook.

“Così una volta che ce lo hanno consegnato in Ufficio abbiamo subito notato come fosse socievole e abituato alle persone, tutto lasciava supporre che fosse stato allevato a mano”.

Non avendo l’anellino di riconoscimento, si sono usati altri metodi per tentare di risalire ai proprietari.

“Così una rapida scorsa agli annunci di animali smarriti su Facebook ci ha permesso di riconsegnare Loco alla sua famiglia che era in pensiero per lui”.

“Un’avventura forse poco cinematografica per lo scapestrato Loco ma per fortuna solo un piccolo spavento per la sua famiglia”, concludono.