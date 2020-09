Share Pin 0 Condivisioni

La nota dell’istituto

Cerenova, alunno positivo al Covid: domani didattica a distanza per la classe 1c

Si comunica che la classe 1C della scuola secondaria di primo grado, le cui lezioni in presenza sono sospese fino a nuove disposizioni, proseguirà le attività didattiche in modalità on line, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams di cui già sono state fornite le credenziali di accesso. Le lezioni seguiranno l’orario vigente.