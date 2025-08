Approvato in consiglio comunale lo scorso 30 luglio è il primo passo per la realizzazione del nuovo Centro Pastorale della Parrocchia San Francesco d’Assisi di Cerenova

Centro Pastorale a Cerenova: interesse pubblico approvato all’unanimità –

Il Consiglio Comunale di Cerveteri, nella seduta del 30 luglio, ha approvato all’unanimità il riconoscimento dell’interesse pubblico prevalente per la realizzazione del nuovo Centro Pastorale della Parrocchia San Francesco d’Assisi di Cerenova.

L’atto permette il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 380/2001, in quanto trattasi di un edificio destinato a finalità pubblica e di rilevante interesse collettivo.

Il progetto restituirà alla comunità un nuovo spazio aperto, moderno e multifunzionale, pensato per accogliere bambini, giovani e famiglie in un ambiente sicuro, educativo e aggregativo.

Il nuovo Centro Pastorale sorgerà su tre livelli: piano terra con sala polivalente per incontri, attività ed eventi; primo piano con aule per la catechesi e uffici parrocchiali; ultimo piano con alloggi destinati ai sacerdoti e al personale della Curia.

Il progetto è firmato dagli Architetti Giovanni Federici e Fabio De Cristofaro, ed è stato pensato per inserirsi armoniosamente nel contesto urbanistico ed estetico di Cerenova.

Il finanziamento dell’opera è garantito in parte dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e in parte sarà sostenuto grazie alle risorse raccolte dalla comunità parrocchiale, in un percorso condiviso di partecipazione e responsabilità collettiva.

“Si tratta di un’opera strategica per la nostra comunità – ha dichiarato la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti –. Una struttura sicura, moderna, accogliente, finalmente dedicata alla socializzazione e alla crescita delle nuove generazioni. Un luogo dove sentirsi parte di una comunità, fondato su valori condivisi e su un forte senso di appartenenza.”

Un ringraziamento sentito è stato rivolto, in apertura, a Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, per la grande attenzione, sensibilità e vicinanza concreta ai territori, alla cittadinanza e alla comunità di Cerenova.

L’intervento di Elena Gubetti

A seguire, la Sindaca ha voluto esprimere profonda gratitudine all’intero staff della Curia, che ha seguito con costanza e dedizione l’iter tecnico e progettuale, e agli uffici tecnici comunali, in particolare: l’Ingegner Manuela Lasio, Dirigente dell’Ufficio Urbanistica; gli architetti Patricia Ciurluini e Stefano Manzini, funzionari tecnici; tutto il personale dell’Ufficio Urbanistica per il prezioso lavoro svolto.

La Sindaca ha voluto inoltre esprimere parole di stima e riconoscenza per Don Bernardo, attuale parroco di San Francesco d’Assisi, che sin dal suo insediamento ha portato avanti con determinazione e competenza il progetto avviato ben 13 anni fa, affrontando con impegno ogni passaggio tecnico e pastorale.

“Un progetto nato nel cuore della comunità e coltivato con dedizione e perseveranza – ha detto la Sindaca –. Don Bernardo ha raccolto l’eredità spirituale e progettuale lasciata da Don Domenico Giannandrea, per tutti Don Mimmo, e ha continuato a farla crescere con spirito di servizio e amore per la comunità.”

Infine, la Sindaca ha voluto dedicare simbolicamente questo importante risultato alla memoria di Don Mimmo, storico parroco di Cerenova, scomparso due anni fa, che aveva immaginato il Centro Pastorale come luogo tangibile di comunità, unione e speranza