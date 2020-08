Castelnuovo di Porto, deteneva oltre 600 grammi di droga in casa: arrestato dai Carabinieri un 41enne italiano

Share Pin 3 Condivisioni

L’uomo è agli arresti domiciliari

Castelnuovo di Porto, deteneva oltre 600 grammi di droga in casa: arrestato dai Carabinieri un 41enne – Nel corso dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un 41enne italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato.

I Carabinieri hanno eseguito un’accurata perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto 600 g di hashish, suddivisi in panetti, 20 grammi di marijuana ed una macchina conta-banconote.

La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato in carcere.