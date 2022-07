Castello di Santa Severa: LUNDINI, TETE DE BOIS, LADYVETTE e tanti altri appuntamenti tra Sport e Natura, per grandi e più piccoli

Venerdì 8 VALERIO LUNDINI, sabato 9 IL CASTELLO A PEDALI CON ANDREA SATTA & TETE DE BOIS, domenica 10 VOKALFEST con le LADYVETTE

Dopo il sold out della prima serata con il concerto di Rancore e il grande successo dello spettacolo di Ascanio Celestini, continuano gli appuntamenti di luglio al Castello di Santa Severa, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Venerdì 8 luglio, ospiti della rassegna “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, sono alle 21 Valerio Lundini & i Vazzanikki con un nuovo show musicale che con cui sono in tour in tutta Italia. Sabato 9 alle 19:00 uno degli appuntamenti più attesi, un evento musicale con al centro i temi ambientali e della sostenibilità: Andrea Satta & Tetes de Bois in concerto con il Palco a Pedali, special guest l’ecoband Capone & Bungt Bangt e altri ospiti. Il pubblico presente sarà invitato a pedalare per l’ambiente e per accendere la musica sul palco!

Infine, domenica 10, il Vokalfest, una serata preview che anticipa la 6 giorni del Lazio Sound Festival, un’occasione per esplorare il mondo della musica vocale in tutte le sue forme. Sul palco le Ladyvette e tante altre formazioni.

Promossa dall’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, l’iniziativa speciale “Il Castello a pedali – È musica per l’Ambiente!”, il primo ecoconcerto in riva al mare con il palco a pedali del gruppo musicale Tetes de Bois, che si esibiranno con lo spettacolo “GoodBike”, seguiti dall’ecoband di Napoli Capone & Bungt Bangt, che suonano con strumenti interamente autocostruiti con materiali recuperati da rifiuti solidi urbani. Appuntamento sabato 9 luglio, alle ore 18.30, al Castello di Santa Severa. Il pubblico è invitato a partecipare portando la propria bicicletta (consultare sul sito le indicazioni tecniche) per alimentare il palco a pedali e far funzionare con energie rinnovabili l’impianto audio-luci! Ci saranno anche degustazioni con i prodotti “Natura in Campo”, coltivati con metodi di agricoltura sostenibile nelle nostre aree naturali protette, musica, performance, laboratori e tanto altro ancora.

“Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia. La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Stile vintage, musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing e musica originale anni ’40 e ’50: le Ladyvette sono Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi, o meglio le “Dive nei giorni nostri”. Il loro talento le porta a esibirsi anche a teatro e sul web, dove spopolano con i medley indie, trap, pop, ispirati alle sigle dei cartoni animati. Domenica 10 luglio, sono le ospiti principali del Vokalfest insieme alle altre formazioni vincitrici di Laziosound.

Il Castello di Santa Severa si anima durante la settimana anche di diversi altri appuntamenti. Mercoledì 6 luglio alle ore 21.00, l’omaggio a Stephan Grappelli e Django Reinhardt dal titolo Stardust; giovedì 7 luglio alle 21.30 I Suoni del Silenzio, un progetto artistico con musiche del Maestro Vito Terribile. Venerdì 8 alle 19.00, Giuseppe Di Piazza presenta il libro “O tu o lui”, mentre domenica 10 alle 21.30 Nadia Terranova presenta “Trema la notte, modera Annalisa Camilli.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini, legati alla natura, e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it



Sabato 9 luglio e domenica 10, al Villaggio dello Sport, organizzato in collaborazione con il Coni Lazio, verranno presentate e introdotte diverse discipline sportive come Surf, SUP, Cani da salvamento, Canottaggio, Yoga, Badminton, Scherma. Si ripete ogni settimana, sempre di sabato e di domenica, anche Alla Scoperta di Pyrgi, la visita guidata al monumento naturale di Pyrgi, una giornata di archeologia nel porto e grande santuario etrusco in collaborazione con Sapienza Università di Roma. Infine, anche due laboratori legati alla preistoria per i più piccoli: Dal fuoco al Vaso, per scoprire e sperimentarsi nella creazione di un piccolo vaso così come fecero i nostri antenati e provare alcune delle tecnologie preistoriche e Scheletri nell’armadio, un viaggio alla scoperta degli scheletri di pesci, mammiferi e uccelli.

Domenica 10 luglio, la visita guidata di Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi, un appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi.

Tornano le serate estive in riva al mare con “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport, con il CONI Lazio, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

