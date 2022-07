Open d’Italia Pony Dressage: Olena Mulargia di Santa Marinella a 8 anni vince il Trofeo Pulcini under 16

Si allena a Santa Marinella presso l’Asd Star Olena Ranch specializzata proprio in corsi di Equitazione

Lo scorso weekend a Cattolica presso il prestigioso Horses Riviera Resort si sono svolti gli Open d’Italia Pony. Una kermesse sportiva, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, dove i migliori binomi con meno di 16 anni, provenienti da tutta Italia, si confrontano nelle principali discipline: dal Dressage al Completo, dai Pony Games al Polo e l’Horseball, in sella ai loro Pony. Il week end del 2 e 3 luglio ha visto gareggiare i migliori cavalieri under 16 nella Disciplina del Dressage e del Completo. Ad aggiudicarsi il Trofeo Pulcini degli Open Pony di Dressage è una giovanissima amazzone di Santa Marinella, Olena Mulargia, 8 anni, allenata dai genitori Marzia Bisegna e Charlie Mulargia, cavalieri e Tecnici Fise. Olena ha vinto in sella al suo Pony Sole, un Pony italiano di sangue Welsh sauro, con muso e alte balzane bianche.

A giudicare le Riprese nelle due giornate di gare due Giudici di eccezione e di alta caratura equestre: l’olimpionica di Dressage Valentina Truppa e il giudice internazionale di Disciplina Massimo Petaccia. Entrambi hanno apprezzato e premiato con percentuali altissime la performance in Rettangolo del binomio Olena Mulargia con Sole: 82,75% la prima giornata sotto il giudizio della Truppa, e 84,5% il secondo giorno giudicata da Petaccia. Percentuali che hanno determinato l’assegnazione del gradino più alto del podio alla giovanissima amazzone. Premiati anche la sua mamma come Istruttore della vincitrice del Trofeo e il papà a riconoscimento di come sia fondamentale il supporto dei genitori nel consentire ai propri figli di esprimersi a pieno nello sport che più li appassiona.

Olena Mulargia nelle stesse giornate si è anche fatta notare nell’altra Disciplina, il Completo, le cui gare si sono svolte in concomitanza con il Dressage, arrivando terza al Trofeo Welcome A, che prevede una Ripresa in Rettangolo e un percorso di Salto Ostacoli di Campagna, in sella a Lowland Bellefleur, Pony olandese dal mantello grigio e gli occhi azzurri. Olena Mulargia monta a cavallo da quando aveva 4 anni ed ha iniziato a gareggiare giovanissima compiuti i 6 anni.

Si allena a Santa Marinella presso l’Asd Star Olena Ranch specializzata proprio in corsi di Equitazione per bambini e ragazzi a partire dai 4 Anni ai fini della preparazione agonistica nelle principali discipline Equestri. Olena Mulargia inoltre è stata selezionata a rappresentare il Lazio alle Ponyadi 2022 che si svolgeranno ad Arezzo dal 31 agosto al 3 settembre. Per Olena si tratta della seconda convocazione in carriera, avendo partecipato anche all’edizione 2021.

Il Dressage è una disciplina olimpica considerata da molti appassionati la forma più avanzata di Equitazione poiché richiede un allenamento costante, anche di diversi anni, sia per il cavallo che per il cavaliere per arrivare ad eseguire insieme delle figure complesse tanto da sembrare che il cavallo stia danzando insieme al suo cavaliere. Si svolge all’interno di un Rettangolo con misure prestabilite 20 mt per 60 mt per i cavalieri esperti, ridotto 20 mt per 40 mt per i più piccoli e per chi inizia ora a cimentarsi in questa disciplina. Ed è nel Rettangolo 20 per 40 che Olena, insieme al suo Pony di nome Sole, hanno convinto i Giudici eseguendo due bellissime Riprese tanto da aggiudicarsi il gradino più alto del podio e vincere il Trofeo.