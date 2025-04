La Sindaca di Cerveteri riporta una conversazione con la Direttrice Sanitaria Rosaria Marino

Casa della Salute, Gubetti: “Ho ricevuto assicurazioni dalla Asl” –

“In queste ore sono stata contattata dalla Direttrice Sanitaria della Asl Roma 4, la Dottoressa Rosaria Marino e dalla Direttrice Sanitaria Dottoressa Simona Ursino, relativamente alcuni spostamenti all’interno del presidio sanitario di Ladispoli lungo la Via Aurelia. Come prima cosa mi sono voluta accertare che non vi fosse alcun taglio dei servizi, notizia che effettivamente mi è stata confermata”.

A dichiararlo è la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti in un post sui social network.

“Tutte le prestazioni sanitarie rimangono confermate: gli unici interventi previsti sono lo spostamento delle attività dai container ai locali già presenti all’interno della struttura e lo spostamento a Cerveteri di un ufficio amministrativo. Semplicemente una diversa dislocazione logistica interna all’Azienda Sanitaria.

Come sempre, il rapporto con la Asl Roma 4 è quotidiano e teso sempre al garantire un servizio adeguato al cittadino e che qualora dovessero verificarsi cambiamenti o particolari necessità sia io, che la struttura sanitaria ve ne daremo puntuale comunicazione. Colgo l’occasione per augurare alla Dottoressa Marino, alla Dottoressa Ursino e a tutto il personale di Asl Roma 4, un buon lavoro e delle buone festività Pasquali”.