La reazione entusiasta degli assessori Cennerilli e Parroccini che aggiungono: “Novità del maxi-schermo in Piazza estremamente apprezzata”

Via Crucis: tanta emozione e Cerveteri stracolma di famiglie –

“Un Centro Storico ed una Cerveteri strapiena di pubblico, di famiglie per una manifestazione come quella della Rievocazione Storica della Via Crucis che conferma quanto questo appuntamento sia atteso e sentito dalla città”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cerveteri. Un esordio per Francesca Cennerilli in veste di Assessore in occasione della Rievocazione Storica del Venerdì Santo, che al termine della manifestazione, sul palco ha avuto occasione anche di annunciare il prossimo grande appuntamento per Cerveteri, ovvero i festeggiamenti per San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri.

“Alla tradizione – prosegue Cennerilli –, avevamo fortemente voluto che ci fossero delle novità da un punto di vista scenico, che sono state estremamente apprezzate dal pubblico: la principale, il grande maxi-schermo allestito in Piazza Aldo Moro che ha trasmesso in diretta i momenti più belli della processione, con inquadrature ed angolature inedite ed ha consentito a tutti, di poter godere integralmente della manifestazione, anche di quegli attimi che per via del grande afflusso di pubblico non era possibile vedere da vicino.

A questo, si è aggiunta la voce narrante di Giacomino Rinaldi, nostro concittadino, che ha reso l’atmosfera ancor più suggestiva e coinvolgente, e il nuovo gioco di luci pensato sia lungo il percorso che nella parte finale.

Una serata davvero straordinaria per Cerveteri, frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto come sempre lo straordinario impegno della Famiglia Longatti e dei tantissimo organizzatori e figuranti del Comitato del Venerdì Santo.

Un ringraziamento, oltre che a loro, lo rivolgo al personale dell’Ufficio Cultura del nostro Comune e al collega in Giunta Manuele Parroccini, con il quale ci siamo costantemente confrontati, anche grazie alla sua lunga attività all’interno della Rievocazione, su come rendere ancor più attrattiva questa manifestazione”.

La reazione dell’Assessore ai rapporti con Rioni e Pro Loco Manuele Parroccini

Commenta il successo della Rievocazione della Via Crucis di Cerveteri anche Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con Rioni e Pro Loco, ma anche parte attiva della manifestazione, avendo vestito anche quest’anno i panni di Disma: “L’emozione era tanta, fortissima. Poco prima che si accendessero le luci ho avuto modo di vedere dall’alto della scalinata il pubblico presente ed è stato un colpo d’occhio davvero straordinario e forse anche non preventivabile, soprattutto se consideriamo che si tratta della 59esima edizione.

Invece, anche per i miglioramenti scenici apportati, questo si è confermato essere uno degli appuntamenti maggiormente sentiti in città.

A tutti, ma davvero a tutti, partendo chiaramente da Pietro, Francesco e Giovanni Longatti, il mio ringraziamento per l’impegno e l’amore con cui, da sempre, mantengono in vita questa tradizione. L’appuntamento, è chiaramente per il prossimo anno, quando giungeremo alla 60esima edizione”.