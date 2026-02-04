Carnevale di Cerveteri, sfilate rinviate per maltempo: nuove date il 14 e 15 febbraio

Paolacci: “Scelta presa con responsabilità. Prendiamo il lato positivo: avremo più tempo per rendere ancora più belli i carri”

«Abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma purtroppo le condizioni meteo non ci consentono di svolgere le sfilate in sicurezza». Così il consigliere comunale Gianluca Paolacci annuncia il rinvio delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Cerveteri, inizialmente previste nei prossimi giorni.

A causa del maltempo, l’amministrazione ha deciso di posticipare l’evento al 14 e 15 febbraio: la sfilata del 14 febbraio si terrà a Cerenova, mentre quella del 15 febbraio avrà luogo a Cerveteri.

«È una scelta presa con senso di responsabilità – spiega Paolacci – perché la sicurezza dei partecipanti, dei bambini e dei volontari viene prima di tutto. Allo stesso tempo vogliamo guardare al lato positivo: questi giorni in più permetteranno ai gruppi di lavorare ancora meglio sui carri, rendendoli ancora più belli e coinvolgenti».

Il consigliere sottolinea inoltre l’importanza del Carnevale come momento di aggregazione per la città: «Il Carnevale di Cerveteri è una festa molto sentita, soprattutto dai più piccoli. Siamo certi che l’attesa verrà ripagata da due giornate di grande allegria e divertimento».

L’invito, conclude Paolacci, è quello di continuare a sostenere l’iniziativa: «Ci rivediamo il 14 e 15 febbraio, più carichi che mai. Viva il Carnevale di Cerveteri».