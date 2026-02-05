A12 Roma _Civitavecchia: chiuso per una notte il tratto Cerveteri Ladispoli- Santa Severa Santa Marinella verso Civitavecchia/SS1 Aurelia

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerveteri Ladispoli e Santa Severa Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cerveteri Ladispoli, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

L’area di parcheggio “Alberobello est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 21:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, mentre l’area di servizio “Tirreno est” non sarà accessibile contestualmente alla chiusura del tratto. Inoltre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di venerdì 6 e fino alla riapertura della stessa.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.