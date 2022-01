Capodanno nel mondo, in Nuova Zelanda è già il 2022 –

Capodanno nel mondo, in Nuova Zelanda è già il 2022

Il 2022 è già arrivato nel mondo, con i primi festeggiamenti di Capodanno che hanno interessato paesi come Australia e Nuova Zelanda. A causa della diffusione della variante Omicron però, l’attesa per il nuovo anno non potrà essere partecipata come ci si aspetterebbe. Countdown contingentati sono infatti previsti in diverse città, mentre secondo le ultime analisi in Italia oltre due cittadini su tre trascorreranno il Capodanno in casa. In attesa che il 2022 arrivi anche qui da noi vediamo quali paesi nel mondo lo hanno già salutato.

Capodanno nel mondo, nel Pacifico è già 2022

Le prime persone a dire addio al 2021 sono state quelle residenti a Christmas Island, nel bel mezzo del Pacifico, cioè il luogo dove passa la linea internazionale del cambiamento di data. Il gruppo di quindici atolli a 3mila chilometri dalla Nuova Zelanda rappresenta inoltre un potenziale simbolo di rinascita per il mondo intero, dato che da tempo è ormai Covid free grazie alle speciali misure di contenimento adottate.

Le prime grandi metropoli a salutare il 2022 sono però state Auckland in Nuova Zelanda e Sydney in Australia. Proprio qui non è stato fortunatamente cancellato il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio nella baia cittadina, anche se l’ingresso dei partecipanti era a numero chiuso, con biglietti concessi preferibilmente a chi era stato vaccinato. Undici ore dopo gli stati del Pacifico toccherà invece all’Italia, mentre gli ultimi a lasciare il 2021 saranno gli abitanti delle isole Samoa, situati poco prima della linea del cambiamento di data. Saranno loro a dare l’addio definitivo all’anno che ci sta per lasciare.

Restrizioni e cancellazioni in diverse città

Festeggiamenti cancellati – o comunque ridimensionati – anche in Europa, a causa dell’ondata di nuovi contagi conseguente alla variante Omicron. A Londra il sindaco ha ad esempio cancellato il tradizionale brindisi a Trafalgar Square, mentre a Parigi sono diversi gli eventi e gli spettacoli annullati, tra cui il tradizionale appuntamento sugli Champs Elysees. Vietati gli assembramenti con più di dieci persone a Berlino, ma forti restrizioni sono presenti anche in Belgio, Danimarca, Portogallo e in Spagna, dove è saltata la festa tra le Ramblas di Barcellona.

Limite massimo di 15mila persone invece nell’iconica Times Square di New York, circa un quarto delle presenze rispetto agli anni passati. Annullati anche i tradizionali fuochi dalla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Insomma un Capodanno sottotono che si spera possa essere l’ultimo dell’era Covid, augurandoci che il 2022 porti ottimismo e ripresa per tutti noi.