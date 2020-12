Share Pin 24 Condivisioni

Cerveteri e Ladispoli si organizzano: consegne a domicilio per il cenone del 31 e del pranzo del 1° dell’anno

Capodanno delivery: quest’anno il cenone arriva a domicilio, con le proposte menù dei locali Cerveteri e di Ladispoli.

Cambia tutto ma non le tradizioni: non si rinuncia al cenone dell’ultimo dell’anno neanche in tempo di pandemia. E tanto meno al pranzo del Primo dell’anno.

Un anno, il 2020, che gli amanti della buona tavola vorranno presto dimenticare, tra limitazioni, ingressi contingentati e chiusure anticipate. Per non parlare dei ristoratori: tutti ci auguriamo che il 2021 possa riportare il nostro Paese alla normalità e che la pandemia sia presto sconfitta definitivamente.

Capodanno delivery: da Cerveteri e Ladispoli pronte le consegne a domicilio

Diversi locali hanno escogitato per il Capodanno 2021 nuovi modi per non lasciare soli i propri clienti più affezionati. E perché no, farsi conoscere da nuovi clienti incuriositi dalle proposte per il cenone del 31 dicembre e per il pranzo del 1 gennaio.

A Cerveteri e Ladispoli diversi locali hanno organizzato le proprie “flotte di riders” per consegnare pranzi e cene di Capodanno nel territorio, spesso gratuitamente!

Barrel Osteria nel Borgo

Dal centro storico di Cerveteri, ben due menù di carne e di pesce completi dagli antipasti al dolce. Prezzi modici e consegna a domicilio gratuita. Ma è sempre possibile prenotare per l’asporto e ritirare direttamente presso il ristorante. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle offerte del Barrel clicca qui.

Manzo Steakhouse

Da Ladispoli una proposta chiara e decisa: il menù lo scegliete voi! Manzo ha infatti selezionato un “menù alla carta” libero da obblighi: è possibile ordinare i propri piatti preferiti per la cena di Capodanno tra antipasti, primi, secondi e contorni. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle proposte di Manzo clicca qui.

Molendini al Borgo

Sempre dal centro storico di Cerveteri arrivano le proposte di qualità di Molendini al Borgo: un menù alla carta selezionatissimo con specialità di terra e di mare da ordinare da asporto e con consegna a domicilio gratuita. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle proposte di Molendini al Borgo clicca qui.

Brasserie de Naif

Da Marina di Cerveteri (Cerenova) le consegne a domicilio e l’asporto firmato Brasserie non tradiscono la qualità di sempre, anzi la esaltano: si possono scegliere per il cenone del 31 e per il pranzo del 1° le migliori specialità di terra e di mare da asporto e con consegna a domicilio. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle iniziative di Brasserie de Naif clicca qui.

I Spettagolosi

Uno dei ristoranti di mare più storici di Ladispoli propone, anche per la cena del 31 Dicembre, la freschezza del pesce locale con il tradizionale menù alla carte de I Spettagolosi. Consegne a domicilio e ordini da asporto, ma da ordinare obbligatoriamente al più presto! Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato clicca qui.

La Brace da Guerrino

Una delle bracerie più note del territorio, lungo la Via Aurelia (Cerveteri) non cede alla tentazione del menù predefinito: spazio alle scelte personali con il menù alla carta anche per Cenone e pranzo del Primo. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle proposte de La Brace clicca qui.

Da Bibbo Osteria Rivisitata

Nel centro storico di Cerveteri uno dei locali più moderni, quello di Chef Bibbo Alciati, garantisce la consegna a domicilio gratuita e gli ordini take away delle proprie specialità della “tradizione rivisitata”. Per conoscere il menù clicca qui, per rimanere aggiornato sulle iniziative di Bibbo clicca qui.

Consegne a domicilio, anche il Capodanno è delivery: Cerveteri e Ladispoli sono on-line con Baraonda Food

Baraonda Food è la prima piattaforma di “food delivery” del Litorale e Nord di Roma. Un’iniziativa che parte dal territorio e si rivolge al territorio, rivoluzionando la logica delle grandi multinazionali degli ordini a domicilio. Baraonda Food digitalizza i menù, realizza strategia e-commerce, aiuta ad aumentare e gestire gli ordini e le prenotazioni tavolo, implementa strategia social per incrementare le vendite e rivolgersi a nuovi target: www.baraondafood.it

