Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Comune

Fiumicino, nuova procedura per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali –

“Si informa che a partire da gennaio 2021 saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/2022.” Lo rende noto il Comune di Fiumicino.

“Per consentire la presentazione della domanda in tempo utile – prosegue la nota – , si invitano i genitori a dotarsi di Identità Digitale SPID, necessaria per la richiesta di iscrizione. Non sarà più possibile, infatti, presentare la domanda di iscrizione in forma cartacea. Per ottenere lo SPID bisogna andare su www.spid.gov.it, scegliere il fornitore che si preferisce e seguire le istruzioni.”

“Si ricorda – puntualizza il Comune – che lo SPID è valido su tutti i sistemi digitali della Pubblica amministrazione locale, regionale e nazionale e che permette anche di scaricare certificati dell’anagrafe dal sito del Comune. L’accesso alla modulistica per l’iscrizione alle scuole comunali dell’infanzia sarà successivamente reperibile dal sito istituzionale del Comune www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione “Servizi telematici – Scuole dell’Infanzia”.

“Gli uffici, una volta pubblicato il bando, – conclude il comunicato – forniranno le opportune informazioni in merito alla procedura per la presentazione delle richieste di iscrizione.”