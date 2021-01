Share Pin 1 Condivisioni

Lo dichiara in una nota Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione della città balneare

“Cerveteri capitale italiana della cultura? Magari! Sono convinta che l’eventuale vittoria del comune etrusco potrebbe dare una spinta notevole a tutto il territorio del litorale a nord di Roma”.

“Questa – prosegue Lazzeri – è un’occasione ghiotta e Ladispoli è pronta ad accogliere tutti quei potenziali turisti che verrebbero a visitare il capoluogo etrusco e a cui noi potremmo offrire una vasta scelta di strutture ricettive e commerciali.

Capitale Cultura 2022: Ladispoli sostiene la candidatura di Cerveteri

In periodi pre covid tanti sono stati i turisti in visita a Roma che hanno scelto la nostra città sia per dormire che per fare shopping, visto il collegamento rapido e frequente con la Capitale, ed anche ora, nonostante le restrizioni imposte dal DPCM su orari e modalità di vendita il comparto sta andando più che bene.

Questo è certificato dai dati oggettivi che giungono dalle agenzie immobiliari: viale Italia ha la stessa appetibilità commerciale di via Cola di Rienzo a Roma, il che è tutto dire.

Se sempre più spesso anche personaggi del mondo dello spettacolo scelgono Ladispoli per la sua ristorazione di qualità, ultimo Renato Zero ospite del Malibù – Equo Risto, locale che ha fatto della pesca sostenibile e del plastic free la sua bandiera, è segno che il settore commercio – attività produttive – enogastronomia è vivo ed attento – conclude l’Assessore – a tutte le esigenze del mercato. Quindi in bocca al lupo Cerveteri!”.

LE 10 FINALISTE

Ed ecco le dieci finaliste con i titoli dei loro progetti. Ci sono tre capoluoghi di regione, tre capoluoghi di provincia e quattro cittadine non capoluogo, tra cui la Bandiera arancione di Volterra.

1. Ancona – Ancona. La cultura tra l’altro;

2. Bari – Bari 2022 Capitale italiana della cultura;

3. Cerveteri (Roma) – Cerveteri 2022. Alle origini del futuro;

4. L’Aquila – AQ2022, La cultura lascia il segno;

5. Pieve di Soligo (Treviso) – Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana;

6. Procida (Napoli) – Procida Capitale italiana della cultura 2022;

7. Taranto – Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima;

8. Trapani – Capitale italiana delle culture euro-mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione;

9. Verbania – La cultura riflette. Verbania, Lago Maggiore;

10. Volterra (Pisa) – Volterra. Rigenerazione umana.