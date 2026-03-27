Lavori a rilento, presenza discontinua degli operai e mancanza di trasparenza: cresce la preoccupazione sulla gestione dell’opera pubblica

Cantiere fermo a Campo di Mare: cittadini esasperati dopo due anni di ritardi –

Campo di Mare – A quasi due anni dall’avvio del cantiere, inaugurato il 1° luglio 2024, la situazione resta critica e fonte di crescente malcontento tra i residenti. I lavori, infatti, procedono con estrema lentezza e senza una chiara continuità operativa, alimentando dubbi sull’effettiva gestione dell’intervento.

Secondo quanto segnalato dai cittadini, la presenza degli operai appare discontinua e l’andamento complessivo del cantiere sembra privo di un controllo costante ed efficace. Una situazione che, nel tempo, ha generato disagi concreti nella vita quotidiana della comunità locale, incidendo negativamente sulla vivibilità dell’area.

Ma non è solo la lentezza dei lavori a preoccupare. A pesare è anche la mancanza di informazioni chiare e aggiornate sul progetto. I residenti si interrogano sull’esistenza di un piano definito e chiedono che venga reso pubblico, in nome della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Tra le principali richieste emerge quella di una data certa di conclusione dei lavori, elemento finora assente e considerato fondamentale per ristabilire un clima di fiducia. Allo stesso tempo, i cittadini sollecitano interventi concreti da parte delle autorità competenti per garantire tempi certi, controlli adeguati e una gestione responsabile dei fondi impiegati.

Il caso di Campo di Mare riaccende così il dibattito sulla qualità e l’efficienza delle opere pubbliche, ponendo al centro la necessità di maggiore trasparenza e responsabilità nella realizzazione degli interventi sul territorio.