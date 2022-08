Ad allertare i residenti sulla presenza di questi venditori non autorizzati è l’amministrazione comunale

Canale Monterano: si aggirano per vendere “kit di pronto soccorso”, ma non sono autorizzati –

Si spacciano per venditori autorizzati dalla protezione civile o dal comune e si aggirano per le strade della città per vendere “kit di pronto soccorso”, ma non sono autorizzati.

Ad allertare i cittadini nel prestare attenzione è l’amministrazione comunale.

“In questi giorni venditori non autorizzati di improbabili ‘kit di pronto soccorso’ sono stati allontanati ben due volte dal territorio comunale dalla nostra Polizia locale”.

“Si spacciano per autorizzati dal Comune/Protezione civile e fermano le automobili posizionandosi al centro degli incroci, generalmente davanti piazza della Carraiola”.

“Queste vendite non sono ovviamente autorizzate da nessuno e producono situazioni di pericolo alla viabilità. In più i prodotti venduti non sono sicuri e certificati”.

“Diffidate di questo tipo di vendite e se le notate segnalatele alla Polizia locale o alle forze dell’ordine”.