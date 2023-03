Campo Enrico Galli, Gubetti: “Riapertura non dipende da me, ma presto tornerà il pubblico allo stadio”

Il Sindaco di Cerveteri fa chiarezza a seguito di alcune notizie uscite sulla stampa locale nei giorni scorsi

“La riapertura del Campo Enrico Galli di Cerveteri per poter finalmente effettuare le partite a porte aperte è una notizia che in tanti, fra tifosi e appassionati, stanno aspettando. Come noto, la tribuna del Campo, è chiusa per motivi di sicurezza e per permettere i lavori necessari agli adeguamenti normativi”.

“La chiusura si rese necessaria a seguito della mancanza di alcune documentazioni richieste dalla Questura di Roma nell’ambito di un’indagine sulla sicurezza delle strutture pubbliche che ospitano spettacoli dal vivo. All’epoca, mancando quindi alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si prese la decisione come Amministrazione comunale di lasciare la possibilità di svolgere le partite ma soltanto a porte chiuse”.

“Nel frattempo l’Associazione Dilettantistica Sportiva Città di Cerveteri ha visto anche un passaggio di testimone, dal vecchio Presidente Fabio Iurato alla famiglia Lupi. I nuovi concessionari del campo, immediatamente, proprio come previsto dalla convenzione che pone a carico dell’assegnatario tutti gli oneri di manutenzione dell’impianto hanno iniziato ad eseguire tutti lavori previsti dando priorità a quelli necessari alla riapertura al pubblico. Lavori eseguiti nelle scorse settimane e che stanno giungendo al termine”.

“In questo momento, il Comune è in attesa della documentazione e delle certificazioni degli avvenuti collaudi e di quelle relative agli impianti. Una volta che i tecnici incaricati dalla dirigenza del Città di Cerveteri consegneranno tutta la documentazione, sarà mio onere convocare immediatamente la Commissione di Pubblico Spettacolo, alla quale prenderanno parte tecnici comunali, Vigili del Fuoco e la Asl, in modo da permettere, qualora tutto fosse in regola, l’immediata riapertura al pubblico dell’impianto”.

“Fino ad allora, non potrò emettere alcuna ordinanza di riapertura dell’impianto, nemmeno parziale. Sarà infatti l’esito della Commissione a stabilire in che modi e in che termini sarà possibile consentire nuovamente l’ingresso del pubblico”.

“In queste settimane sono spesso usciti articoli sul tema della riapertura del Campo Enrico Galli sulla stampa locale, altrettanto spesso con improbabili ipotesi di riaperture dell’impianto. In nessuno di questi casi, eccezion fatta per questa mattina nel corso dell’intervista rilasciata a Civonline all’interno della rassegna stampa, sono stata interpellata in modo diretto”.

“Sono la prima che desidera di poter togliere l’ordinanza di chiusura e riconsegnare così a cittadini, famiglie e tifosi quello che è un patrimonio della città di Cerveteri. Con l’occasione, concludo ringraziando la Famiglia Lupi per il lavoro fatto in queste settimane e che ho potuto constatare personalmente. Interventi e lavoro che mi hanno fatto capire con quanta passione abbiano intrapreso questa nuova avventura con il Città di Cerveteri. L’augurio è che presto questa struttura sia di nuovo accessibile a tutti”.

Così il primo cittadino in una nota stampa.