E’ stata inaugurata questa mattina la Città dei Bambini presso il Parco Tommaso Forti di Isola sacra. Erano presenti, tra gli altri, centinaia di bambine e bambini delle scuole dell’infanzia comunali e delle primarie del territorio, il sindaco Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, gli assessori all’Ambiente Roberto Cini e alla Scuola Paolo Calicchio, la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona, la Garante dell’Infanzia e adolescenza Antonella Maucioni, la dirigente dell’Ambiente Maria Teresa Altorio, Giunta e consiglieri comunali.

“E’ un giorno storico per la nostra comunità perché nasce la Città dei Bambini, un luogo dedicato ai cittadini più piccoli del nostro territorio, che qui potranno giocare, divertirsi, fare sport e stare insieme all’aria aperta. Era un impegno preso da questa Amministrazione tutta che oggi si realizza. Un progetto work in progress che si completerà in futuro con altre novità e iniziative”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Fiumicino, inaugurata la “Città dei Bambini”

“Questo parco – aggiunge il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – oggi ospita giochi per diverse età, a partire dai 3 anni in su, di grandi dimensioni, colorati e pensati per favorire l’aggregazione e la socialità. Ci sono anche aree dedicate allo sport con una zona fitness, un campo da basket e calcetto e uno da pallavolo, spazi per andare in bicicletta o sui pattini, una ludoteca e un bar, gli uffici per la Garante dell’Infanzia e molte aree verdi”.

“Tutti i giochi – prosegue l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – sono realizzati in materiale ecocompatibile, gli spazi verdi ospitano essenze e alberature, che saranno arricchite anche in futuro. Se oggi questo parco vede la luce lo si deve al grandissimo e impegnativo lavoro fatto dagli Uffici dell’Ambiente e dalla dirigente Altorio, che ringrazio”.

“Ci ha riempito di gioia – conclude l’assessore alla Scuola Calicchio – vedere come oggi i bambini e le bambine abbiano apprezzato e si siano divertiti in questo immenso spazio dedicato esclusivamente a loro nel cuore della Città, un’area di 20.000 metri quadrati che sono certo ci invidieranno molte altre Città”.

Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile dalle 16 alle 19.30 la festa continua: sono previste infatti animazione gonfiabili, truccabimbi, musica, giochi, attività sportive e molto altro dedicato alle famiglie.