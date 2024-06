Campo di Mare: iniziati gli interventi di riqualificazione dopo oltre 50 anni.

Prosegue il Piano Asfalti con il rifacimento del manto stradale a via degli Eucalipti: la messa in sicurezza delle strade è la priorità. L’Amministrazione sta procedendo con un primo lotto di interventi per mettere in sicurezza le strade che presentavano enormi criticità e che finalmente torneranno sicure per pedoni e veicoli, il primo intervento su via degli Eucalipti a Campo di Mare è in corso proprio in queste ore. Poter finalmente intervenire sulle strade di Campo di Mare è un risultato straordinario, impensabile solo pochi anni fa, quando tutte le strade, a distanza di 50 anni dalla loro realizzazione, erano ancora di proprietà privata. Il lavoro svolto negli ultimi 12 anni, per risolvere le annose questioni urbanistiche ed edilizie, della lottizzazione di Campo di Mare, finalmente inizia a dare i risultati sperati



Investire risorse pubbliche per riqualificare le strade della nostra frazione di Mare è finalmente realtà. L’attività di riqualificazione nelle prossime settimane investirà anche le aree oggetto di cessione da Ostilia al Comune di Cerveteri. Prenderanno il via infatti, i lavori di riqualificazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi, grazie ai Fondi PNRR di Città Metropolitana per i PUI (Piani Urbani Integrati) SPORT che prevedono la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, uno sKate Park e la completa riqualificazione di piazza Prima Rosa, simbolo di una storia di abbandono che finalmente vede la parola fine. Pochi giorni fa il sopralluogo con i progettisti, la ditta a cui sono stati affidati i lavori e il direttore lavori, hanno confermato il via alla realizzazione del progetto. Nel frattempo i cittadini che avevano le richieste di rilascio di Condono sospese da oltre 30 anni, finalmente stanno ritirando i titoli edilizi in sanatoria all’ufficio condoni, gli oneri di urbanizzazione versati saranno destinati interamente all’attività di riqualificazione di tutte le opere di Campo di Mare.

Cambiare il volto della frazione di Mare, senza snaturarne la bellezza, è un obiettivo fondamentale, perché Cerveteri può avere un rilancio importante proprio dal suo mare