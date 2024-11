Appuntamento a partire dalle ore 09:00 in Largo Don Quirino Tordi, dietro la Chiesa di Madonna dei Canneti

Camper vaccinale a Cerveteri: la Asl Roma 4 al mercato settimanale del venerdì –

Assessorato alla Salute del Comune di Cerveteri e Asl Roma 4 unite in una mattinata dedicata alla popolazione. Venerdì 15 novembre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in Largo Don Quirino Tordi a Cerveteri, l’ambulatorio mobile dell’Azienda Sanitaria Locale sarà a disposizione per effettuare vaccinazioni gratuite per fascia di età e patologia contro l’influenza, pneumococco, papilloma virus e Covid-19.

“Un’opportunità messa a disposizione dalla Asl Roma 4 rivolta alla popolazione tutta ed in particolar modo a quella appartenente alla fascia più fragile, come anziani e persone affette da particolari patologie – ha dichiarato l’Assessore alla Salute e Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – l’occasione è ancor più importante in quanto l’iniziativa si svolge di venerdì, giornata in cui nella nostra città c’è il mercato settimanale, da sempre estremamente frequentato dalla popolazione. Sarà dunque occasione per fare i propri consueti acquisti al mercato ma anche per fare qualcosa che ci tutela come il vaccino. In loco, sarà presente il personale medico della Asl Roma 4 che vi fornirà tutte le informazioni di cui avrete bisogno. Ci tengo con l’occasione a ringraziare la Direzione della Asl per l’attività che sempre svolgono, per l’attenzione costante che dimostrano verso Cerveteri e i cittadini e per aver promosso anche nella nostra città questa iniziativa davvero utile per la collettività”.