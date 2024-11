Ladispoli, da lunedì 18 novembre in Biblioteca inizia “Tre giorni di storie” per la Settimana Nazionale NpL –

Dal 16 al 24 novembre 2024 Nati Per Leggere festeggia la Settimana Nazionale Nati Per Leggere, istituita dal 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre.

Al grido di ANDIAMO DIRITTI ALLE STORIE!, il gioco di parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini, la Biblioteca e il Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, hanno organizzato

Tre giorni di storie: letture a bassa voce per famiglie e bambini

Lunedì 18 novembre – ore 16:30

Leggimi perché me ne ricorderò

Dedicato a bambini da 3 a 6 anni

Martedì 19 novembre – ore 16:30

Leggimi ancora una volta

Dedicato ai bambini da 1 a 3 anni

Mercoledì 20 novembre – ore 16:30

Leggimi perché così stiamo insieme

Dedicato ai bambini da 0 a 12 mesi e famiglie in attesa

Saranno tre giorni intensi in cui speriamo possiate tutti trovare il tempo per partecipare ad un incontro con i vostri piccoli: vi ricordiamo infatti che leggere al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

La lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo è un gesto semplice, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Nati Per Leggere quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività e per l’occasione la Biblioteca sarà vestita a festa e preparerà uno scaffale espositivo con i libri che hanno fatto la storia di questo programma prezioso per tutti noi.

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita ma è necessario la prenotazione.