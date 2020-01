Condividi Pin 1 Condivisioni

Mister Palluzzi. ” Serve una gara perfetta”

Calcio, trasferta ad Allumiere domenica per il Borgo San Martino.

In vista della trasferta di Allumiere, domenica ore 14.30, il Borgo San Martino prepara il match sotto i riflettori del campo di Aranova . Il terzo posto in classifica quando siamo all’inizio del giro di boa e il Passoscuro , primo della classe, a nove punti di distanza, non scoraggiano la truppa di Palluzzi. Lo stesso allenatore ha dichiarato che la capolosta è una squadra forte e difficile da rimontare, però ancora crederci è lecito e con un intero girone da giocare nove punti non sono una distanza siderale.

Certo è, che dalle prossime due partite i gialloneri dovranno uscire con delle conferme nel gioco e nel pungeggio, e ad Allmiere dovranno dare il meglio di loro. ” Si serve una gara perfetta, affrontiamo una squadra organizzata che in casa non lascia punti – dice Palluzzi – al momento in classifica siamo lontani dal primo posto, sono sicuro che noi daremo il cento per cento fino alla fine” .

La squadre cerite, dunque, può contare sul rientro di Pagliari a centrocampo in attesa che raggiunga la piena forma l’esperto difensore Morasca, da quasi due mesi out per una lesione al piede. Ad Allumiere c’è voglia di fare bene, tre punti darebero una grande spinta sia per la classifica che per il morale.