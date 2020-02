Condividi Pin 1 Condivisioni

Gli etruschi tornano al successo battendo il Dragona per 3 a 1

Calcio, sorride il Borgo San Martino –

Vince e convince, arriva dopo un periodo turbolento il successo del Borgo San Martino che liquida in casa il Dragona per 3 a 1.

Una vittoria che gli consente di fare un passo in avanti, scavalcando in classifica i dragonesi che subiscono una sconfitta nel corso di una gara che ha visto gli etruschi su prevalere in lungo e largo.

Calcio, sorride il Borgo San Martino

Al vantaggio di Giannella pareggiano i locali; tutto questo in un primo tempo nel quale i gialloneri hanno sfruttato poco le occasioni capitategli.

Nella ripresa con più convizione e più mordente arrivano al raddoppio con Mannozzi e al goal della sicurezza con Franzellitti ( nella foto).

Tre punti importanti per il morale, oltre che per la classifica, una boccata d’ossigeno che giunge dopo un momento no.

“Si in effetti è una vittoria che ci carica moralmente, una netta affermazione che mette in evidenza il carattere della squadra – ha detto il tecnico Discepolo – ho visto una squadra convinta, autrice di una bella prestazione.

Però dobbiamo rischiare meno e non sprecare certe occasioni da rete plateali.

Potevamo chiudere la gara nella prima frazione e non ci siamo riusciti per nostre indecisioni.

Sotto questo profilo dobbiamo avere un atteggiamento più aggressivo e capitalizzare meglio perché altrimenti si rischia troppo”.

Per capire se il periodo nero è alle spalle, domenica prossima il Borgo San Martino dovrà dimostrarlo ad Acilia, partita in cui vi sarà bisogno di continuità.

Fa.No.