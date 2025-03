Calcio, la Virtus MSN ospita Tolfa e va a caccia della salvezza

Domenica a San Nicola arriva il Real Tolfa 2004, mister Pino Neto: “Ci aspettano 3 finali”

Mancano 3 giornate alla fine del girone B del campionato di seconda categoria e la Virtus Marina di San Nicola va a caccia di punti per cercare di agguantare la salvezza. Domenica 30 marzo, alle ore 11:00, i rossoblù ospiteranno i ragazzi del Real Tolfa 2004, più quotati in classifica, ma senza possibilità di promozione. Dopo il brusco stop contro la dominatrice del girone, il Quartiere Campo dell’Oro, gli uomini di mister Pino Neto ripartono dal prato di casa nel tentativo di ribaltare il risultato dell’andata, partita vinta di misura proprio dai tolfetani con il punteggio di 2 a 1.

“In queste ultime 3 giornate dobbiamo difendere i 2 punti di vantaggio che abbiamo sul Cura Calcio” ha spiegato il mister alla vigilia del match domenicale. “Ci attendono 2 partite in casa, con il Real Tolfa domenica 30 marzo e con il Viterbo domenica 13 aprile in mezzo la trasferta del 5 aprile a Monteromano. Per noi sono 3 finali, l’obiettivo è provare a vincerle tutte e 3, per non rischiare nulla. Sicuramente non sarà semplice ma siamo motivati e consapevoli che il raggiungimento della salvezza dipende solo da noi”.

Vista la situazione di classifica, il vero crocevia potrebbe essere proprio lo scontro diretto con Viterbo all’ultima giornata. L’obiettivo è cercare di rosicchiare qualche punto nelle 2 partite precedenti, partendo proprio da questa domenica quando Molinari e compagni si giocheranno i 3 punti nel fortino di casa.