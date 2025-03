Scatta l’ora legale, nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo spostiamo le lancette avanti di un’ora

Pensate questa faccenda nasce da una lettera satirica pubblicata su un giornale di Parigi nel 1784 , nella quale si suggeriva ai parigini di alzarsi un’ora prima per risparmiare sul costo delle candele, da così lontano e quasi per scherzo nasce la storia dell’ora legale.

Ricordatevi dunque questa notte di spostare le lancette dalle 2 passeremo direttamente alle ore 3, lo svantaggio sarà quello di dormire un’ora in meno il vantaggio sarà quello di avere un’ora in più di luce, notizia bella e positiva, andiamo verso la bella stagione è il momento di uscire e stare all’aria aperta.

In Italia venne più volte abolita l’ora legale, per poi essere ripresa definitivamente nel 1966, all’epoca durava dall’ultima domenica di maggio all’ultima domenica di settembre, mentre dal 1981 venne introdotta definitivamente dall’ultima domenica di marzo, facendoci risparmiare un bel pò sulla bolletta elettrica.

Negli ultimi anni si è discusso spesso sulla questione, molti infatti trovano che il cambio di orario porti uno stato di stress causato dal dormire un’ora di meno e dallo spostamento di tutti gli orari che viviamo quotidianamente, in Italia il 50% dei cittadini sarebbero favorevoli all’abolizione, anche in Europa se ne è discusso ma per il momento la questione resta sospesa.

Intanto mandiamo avanti le lancette se non abbiamo un moderno smartphone e godiamoci questa bella luce del sole.