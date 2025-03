Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Un impegno preso molti anni fa con i cittadini e che abbiamo mantenuto. Ora al lavoro per renderlo nuovamente un luogo di aggregazione e di ritrovo per cittadini e sportivi”

Il Campo Sportivo del Sasso di via Patrizi Montoro, da tutti conosciuto come il Campo dei Marchesi Patrizi, da oggi è diventato ufficialmente di proprietà del Comune di Cerveteri. Questa mattina, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti si è infatti recata a Roma per la firma dell’atto notarile con il quale si ufficializza il passaggio di proprietà dell’area dalla Famiglia Patrizi all’Ente.

Un iter burocratico e amministrativo lungo e complesso che ha visto finalmente la fine e che oggi ci consente di restituire questo spazio a tutti i cittadini.

Cerveteri, il Campo Sportivo del Sasso dei Marchesi Patrizi diventa di proprietà comunale

“La vicenda legata all’acquisizione a patrimonio comunale del campo del Sasso dei Marchesi Patrizi è un impegno preso sin dai tempi in cui ho ricoperto per la prima volta il ruolo di Assessore di questa città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – recependo la richiesta dei cittadini del Borgo e della Frazione, con Lucia Pulozzi, oggi nostra Delegata territoriale in prima linea, ci eravamo attivati immediatamente per fare in modo che questo spazio, un tempo utilizzato come vero e proprio impianto sportivo dalla squadra di calcio del Sasso, tornasse ad essere nuovamente a disposizione della collettività e diventasse di proprietà comunale. Un iter lungo, che ha visto molteplici incontri non soltanto con la Famiglia dei Marchesi Patrizi titolari del terreno, ma anche con i nostri uffici. Oggi, con la firma dell’atto notarile, diventiamo quindi proprietari di questo spazio, che proprio come accadeva tanti anni fa, vogliamo trasformare in un luogo di unione e aggregazione per tutta la città e per giovani e famiglie della Frazione. Una grande soddisfazione poter dare finalmente ai cittadini del Borgo del Sasso uno spazio verde pubblico che mancava completamente”.

“Archiviata la parte dell’acquisizione a patrimonio comunale ora c’è un’altra fase che richiederà un grande impegno da parte dell’Amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come facilmente immaginabile, essendo inutilizzato da moltissimi anni il campo necessita di un restyling totale e di un ammodernamento completo di tutta la struttura, partendo dall’impianto di illuminazione, obsoleta e non rispondente alle vigenti normative del settore. Lavoreremo, anche insieme alle realtà locali, per fare in modo che presto possa tornare ad essere un punto di riferimento per lo sport e per il territorio”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco – ci tengo a porgere un ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato e ci hanno affiancati nel lungo iter che ci ha portati al risultato di oggi: partendo da Lucia Pulozzi e tutti i cittadini del Sasso e proseguendo con Andrea Patrizi della Famiglia Patrizi, prezioso ed estremamente disponibile nel collaborare attivamente con l’Amministrazione per trovare la soluzione che ci ha portato al superamento di tutti quei problemi burocratici che per anni hanno impedito il raggiungimento di questo obiettivo, fino ovviamente ai funzionari del nostro Comune ed in particolar modo il Dirigente Emiliano Magnosi, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio il Dottor Livio Toscano e tutto il personale dipendente del servizio”.