Calcio, la Virtus MSN batte 3-0 il Vis Bracciano

Vittoria domenicale per la Virtus Marina di San Nicola che, al Lombardi, ha battuto 3 a 0 il Vis Bracciano

Prestazione di sostanza per la Virtus Marina di San Nicola che, domenica 16 novembre, ha superato agevolmente il Vis Bracciano, fanalino di coda del girone. Per i rossoblù si tratta di una vittoria importante in ottica salvezza che ha permesso di allungare ulteriormente su una diretta competitor.

“Dopo 20 minuti di studio – ha spiegato mister Pino Neto – abbiamo preso il sopravvento. Infatti, al 25esimo siamo passati in vantaggio con Tamasi, gestendo la gara per tutto il primo tempo senza rischiare nulla. Nel secondo tempo abbiamo raddoppiato con Lubrano e chiuso la partita con il gol di Rossi”.

Insomma, nessuna incertezza per Molinari e compagni ora a 8 punti nella pool C del girone di Seconda Categoria. Attualmente dodicesima, nel prossimo turno di gare la Virtus sarà impegnata sul campo dell’Oriolo, poco più avanti in classifica. Chissà che non possa arrivare il sorpasso. La gara è prevista sabato 22 novembre alle ore 14:30 proprio ad Oriolo Romano.