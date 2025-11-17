Alice ed Ellen, icone del varietà internazionale, si sono spente insieme all’età di 89 anni, scegliendo un addio che rispecchia la loro vita in simbiosi

Un ultimo passo in tandem: la morte delle gemelle Kessler –

Lutto nel mondo dello spettacolo. Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno fatto sognare intere generazioni con le loro gambe, i balli sincronizzati e il loro fascino senza tempo, sono morte insieme all’età di 89 anni, nella loro casa a Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera.

Secondo quanto riportato da Bild e da altre fonti, si tratterebbe di suicidio assistito, una scelta resa possibile dalla legge tedesca. Le autorità sono intervenute sul luogo del decesso, ma la polizia ha dichiarato di non aver riscontrato “responsabilità di terzi”.

La decisione delle Kessler non sorprende del tutto chi le conosceva bene: da tempo avevano espresso il desiderio di restare unite anche dopo la morte. Nel testamento avevano infatti disposto che le loro ceneri venissero mescolate nella stessa urna, insieme a quelle della loro madre Elsa e del cane Yello.

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Alice ed Ellen iniziarono giovanissime a danzare all’Opera. Nel 1952 si trasferirono nella Germania Ovest, e da lì avviarono una carriera che le portò a esibirsi con celebri artisti internazionali come Frank Sinatra e Fred Astaire. Il grande pubblico italiano le scoprì nei mitici varietà degli anni Sessanta, da “Giardino d’inverno” a “Studio Uno”, con il loro inconfondibile “Da-da-un-pa”.

Oltre al dolore per la loro perdita, la notizia apre anche riflessioni sulla morte assistita: in Germania, come ricordato da alcuni media, la pratica è regolata e ammissibile in specifiche condizioni (responsabilità, volontà autonoma, capacità giuridica).

Le Kessler restano nel cuore di chi le ha viste brillare sul palco: unite nella vita, come nella morte, lasciano un’eredità di grazia, determinazione e un rapporto così profondo da superare anche l’ultimo confine.