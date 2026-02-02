Calcio, la Virtus Marina di San Nicola piega Tolfa 4-1

Vittoria netta della Virtus MSN, mister Neto: “Finalmente abbiamo raccolto quanto seminato nel girone d’andata”

Ieri, domenica primo febbraio, è arrivato un risultato importante per la Virtus Marina di San Nicola che si è imposta, con forza, sul Real Tolfa 2004 aggiudicandosi la partita per 4 a 1. Nella mattina soleggiata del Lombardi, gli uomini di mister Pino Neto hanno controllato il match, portandosi avanti di 2 reti nel giro di 20 minuti. Sul finale della prima metà di gioco, i biancorossi hanno accorciato, ma il secondo tempo non ha lasciato adito ad interpretazioni.

“E’ stata una bella partita – ha detto il mister al termine del match – e finalmente abbiamo raccolto quanto seminato nel girone d’andata. Abbiamo sempre controllato la partita e le due reti in apertura hanno evidenziato la voglia e la determinazione dei ragazzi di raggiungere la vittoria. Nei primi minuti del secondo tempo hanno provato a reagire, ma li abbiamo colpiti altre 2 volte sfiorando anche il quinto gol. Le doppiette di Mirko Rossi e Francesco Tamasi ci hanno permesso di raggiungere una zona della classifica più tranquilla. Adesso testa a Monterosi, squadra che affronteremo sabato alle 18:15, e che arriva da successi importanti, come la netta vittoria sul forte Manziana e quella sul difficile campo del Fregene”.

La classifica

Attualmente, i rossoblù sono dodicesimi nella classifica del girone C di Seconda Categoria con 4 squadre alle loro spalle. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia per poter centrare l’obiettivo salvezza.