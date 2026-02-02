Segnalazioni in aumento: i truffatori invitano a richiamare numeri a pagamento spacciandosi per il Servizio Sanitario. Ecco come difendersi
Asl Roma 4, Allarme truffe via SMS: falsi messaggi a nome del CUP
Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni di SMS truffaldini che invitano i cittadini a contattare con urgenza il CUP per presunte comunicazioni importanti. Si tratta di un raggiro ben organizzato che sfrutta il nome del Servizio Sanitario per indurre le vittime a richiamare numeri non ufficiali.
Secondo quanto comunicato dalla ASL Roma 4, i numeri indicati in questi messaggi non appartengono al Servizio Sanitario Regionale. La chiamata comporta invece l’addebito immediato di costi molto elevati, con la conseguente sottrazione di credito dalla SIM.
Come riconoscere la truffa
I messaggi fraudolenti:
- invitano a richiamare con urgenza
- non riportano riferimenti istituzionali verificabili
- provengono da numeri sconosciuti o sospetti
Cosa fare se ricevi un SMS sospetto
- Non richiamare il numero indicato
- Non fornire dati personali o sanitari
- Segnala il messaggio al tuo operatore telefonico o alle autorità competenti
Comunicazioni ufficiali: attenzione alle fonti
È importante ricordare che le comunicazioni autentiche da parte della ASL e della Regione avvengono esclusivamente tramite:
- numeri verdi ufficiali
- numeri con prefissi regionali riconoscibili
- SMS contenenti riferimenti istituzionali chiari e verificabili
Le autorità sanitarie invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a diffondere l’informazione, soprattutto tra le persone più vulnerabili, come anziani e soggetti meno esperti nell’uso delle tecnologie digitali.
Restare informati è il primo passo per difendersi dalle truffe.