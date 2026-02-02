Superato il Formello 2-0: gol di Tamagnini e Iannetti, rossoblù di nuovo in corsa verso la zona centrale

Calcio, Ladispoli Women: vittoria che vale doppio –

Vittoria scacciacrisi per il Ladispoli Women, che batte 2-0 il Formello e rilancia con decisione il proprio campionato. Tre punti pesanti, arrivati al termine di una prestazione intensa e ben orchestrata, che permettono alle girls rossoblù di allontanarsi dal momento critico e di guardare con maggiore fiducia alle posizioni centrali della classifica.

La gara si sblocca grazie a Tamagnini, classe 2009, che conferma ancora una volta il suo straordinario impatto offensivo. Per la giovane attaccante si tratta della dodicesima rete stagionale, un bottino che certifica talento e continuità. Un profilo già sotto i riflettori, anche per un curioso legame familiare: il fratello gemello milita in Serie D con il Teramo.

Il Ladispoli continua a spingere con ordine e determinazione, senza concedere spazi al Formello. Nel finale arriva il colpo del ko firmato da Iannetti, che chiude definitivamente la contesa e consente alle padrone di casa di gestire il risultato senza particolari affanni.

Soddisfatta al termine del match proprio Tamagnini, che ha sottolineato l’importanza del successo:

«È stata una vittoria fondamentale per la classifica. Il nostro obiettivo resta la salvezza, che speriamo di raggiungere in anticipo. Contro il Formello abbiamo giocato una partita vivace e corale, chiudendola con maturità. Ora dobbiamo mantenere lo stesso ritmo anche nelle prossime gare. Il gruppo c’è, ci manca solo un po’ di fortuna».

Un successo che può rappresentare un punto di svolta per il Ladispoli Women, ora chiamato a dare continuità per trasformare questo risultato in un vero rilancio stagionale.