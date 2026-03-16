Calcio, la Virtus Marina di San Nicola ha venduto cara la pelle contro Oriolo

I rossoblù perdono 2-3 contro la seconda forza del campionato, Neto: “Purtroppo l’arbitraggio non ci ha aiutato”

Si è conclusa una domenica mattina in chiaroscuro allo stadio A. Lombardi di San Nicola dove i padroni di casa della Virtus hanno dato filo da torcere alla Polisportiva Oriolo che, però, ha conquistato la vittoria per 3-2. Per gli uomini di Pino Neto, al di là del risultato, è arrivata la conferma di potersela giocare con tutti dall’inizio alla fine.

“Purtroppo, devo dirlo, l’arbitraggio ci ha penalizzato” ha spiegato il mister rammaricato alla fine della gara. “Dopo una bellissima prestazione, è arrivata l’assegnazione di un rigore a mio avviso inesistente. Tornando alla partita, invece, abbiamo dominato la partita creando diverse occasioni da gol che, un po’ per sfortuna (colpite 2 traverse ndr.) non riusciamo a concretizzare. Siamo passati in vantaggio su calcio d’angolo con gol di Scanu che ha messo in gol una sponda di Popovici. Sempre su calcio d’angolo abbiamo subito il pareggio e, da lì, i ragazzi hanno iniziato a spingere per cercare di riportarsi in vantaggio, però abbiamo subito un contropiede e l’Oriolo si è portato in vantaggio. La reazione è stata immediata e l’abbiamo raddrizzata con Tamasi. Poi abbiamo provato a vincere, ma è arrivata la decisione del rigore e niente di fatto”.

In classifica, la Virtus è nella zona tranquilla e il pareggio tra Cura Calcio e Sassacci non ha cambiato di molto la situazione in ottica salvezza. La prossima settimana, i rossoblù sono attesi da un altro match proibitivo, almeno sulla carta, contro il Manziana 1928, attualmente a quota 45 e nel gruppo di testa.